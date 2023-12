Bari | docente scopre di essere malata e dona la sua eredità agli studenti Finanzierà due borse di studio

Leggi su tpi

(Di martedì 12 dicembre 2023) Silvana Ghiazza, stimatadi letteratura contemporanea presso l’Università di, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo accademico non solo attraverso il suo insegnamento, ma anche con un atto di generosità straordinario. Dopo aver scoperto didi cancro al pancreas nella primavera del 2021, Ghiazza ha deciso di destinare il suo patrimonio a sostegno deglimeno abbienti, una volontà che si è concretizzata con la creazione della Fondazione “Silvana Ghiazza”. La Fondazione, che verrà ufficialmente presentata al museo Civico divecchia il 12 dicembre, riflette le passioni e gli interessi della professoressa Ghiazza. Sosterrà duedi: una per medici specializzandi in oncologia, in omaggio alla sua ...