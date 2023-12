(Di martedì 12 dicembre 2023)confronta la sua versione mai realizzata dicon quella di Margot Robbie elogiando il lavoro di Greta Gerwig. Nel 2017era in lizza perper Sony Pictures con Alethea Jones alla regia, progetto che non si è mai concretizzato. Ospite nel podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz l'attrice è tornata a parlare della sua versione del 2017 dicendo che col senno di poi è unche non sia mai stata realizzata. In particolare secondoil team creativo del recentehacentro e non si sarebbe potuto realizzare un lavoro migliore. "In quanto amante del cinema e in quanto donna che lavora a Hollywood fin da quando ero bambina, sono …

Barbie, Anne Hathaway: 'Per fortuna il film che avrei dovuto interpretare io non è stato fatto'

Nel 2017Hathaway era in lizza per interpretareper Sony Pictures con Alethea Jones alla regia, progetto che non si è mai concretizzato . Ospite nel podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz l'...

Barbie, Anne Hathaway: "Per fortuna il film che avrei dovuto interpretare io non è stato fatto" Movieplayer

Anne Hathaway sul film di Barbie che non ha mai girato: "Una fortuna, quella di Margot Robbie è la miglior versione ... BadTaste.it Cinema

Anne Hathaway Says It’s “A Lucky Thing” Her Barbie Movie Didn’t Get Made

Way back in 2017, Hathaway was considering playing Barbie for Sony Pictures, with Alethea Jones circling to direct. The Oscar-winner says now, in hindsight, it’s a “lucky thing” ...

Anne Hathaway’s scrapped Spider-Man 4 role was perfect

Spider-Man 4 has so far been the movie that never was - with new reports suggesting that Anne Hathaway had a "perfect" role.