Barbera nuovo presidente della Corte Costituzionale

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Augustoè il. Succede a Silvana Sciarra, cessata dal mandato lo scorso 11 novembre. In Camera di Consiglio, che erafacente funzioni dopo che Sciarra ha lasciato la, è stato eletto all'unanimità con 13 voti e una scheda bianca (la sua). La Consulta si compone di 15 giudici, ma al momento il Plenum non è al completo per la "fumata nera" del Parlamento sul componente che deve sostituire Sciarra. Come primo atto, il neo-ha nominato vice presidenti i giudici Franco Modugno, Giovanni Amoroso e Giulio Prosperetti., nato ad Aidone in provincia di Enna il 25 giugno 1938, è stato eletto Giudice ...