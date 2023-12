(Di martedì 12 dicembre 2023)- Buona notizie perche si è fermato come Dybala per infortunio durante la partita di domenica contro la Fiorentina . Gli esami svolti dall'attaccante iraniano dellahanno escluso ...

Azmoun, niente lesioni. Per Bologna - Roma speranze anche per Spinazzola

ROMA - Buona notizie perche si è fermato come Dybala per infortunio durante la partita di domenica contro la Fiorentina . Gli esami svolti dall'attaccante iraniano della Roma hanno escluso lesioni al polpaccio destro. ...

Azmoun, niente lesioni. Per Bologna-Roma speranze anche per Spinazzola Corriere dello Sport

Roma, niente Sheriff e Bologna per Dybala e Azmoun: ecco quando torneranno Siamo la Roma

Dybala, lesione muscolare: per la Juventus serve un miracolo

L'argentino, in seguito al contrasto con Arthur contro la Fiorentina, sarà costretto a rimanere fuori dal campo per circa tre settimane ...

Azmoun, niente lesioni. Per Bologna-Roma speranze anche per Spinazzola

ROMA - Buona notizie per Azmoun che si è fermato come Dybala per infortunio durante la partita di domenica contro la Fiorentina. Gli esami svolti dall’attaccante iraniano della Roma hanno escluso ...