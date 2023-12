(Di martedì 12 dicembre 2023) Il 2023 è stato un anno dominato ancora dall’incertezza economica ed anche dal rigore della politica monetaria delle principali banche centrali, che hanno progressivamente aumentato i tassi di interesse, che ora probabilmente hanno raggiunto un picco. Due elementi – incertezza e politica monetaria – che non hanno mancato di avere riflessi sui mercati, privilegiando una ascesa dei rendimenti dell’obbliged un ritorno di acquisti sull’. Ma come sarà il? Alcuni elementi saranno comuni al 2023? Il Global Market Outlookdi State Street Global Advisors, la divisione di asset management dell’omonima Corporation quotata al Nyse, prevede che, dopo un 2023 ricco di sorprese che hanno influenzato i mercati, tra cui un’inflazione persistente, una crescita modesta, un’improvvisa crisi bancaria e ...

News su Azionario, Obbligazionario, Emergenti: cosa ci aspetta nel 2024

JPMorgan Am: per azionario bene fine rialzi tassi, in 2024 focus reddito e qualita'

... in generale, la fine dei rialzi dei tassi storicamente incide positivamente sull'perche' ... Per quanto riguarda l', "i bond hanno sovraperformato in passato dopo la fine dei ...

Azionario, Obbligazionario, Emergenti: cosa ci aspetta nel 2024 QuiFinanza

Quando il mercato obbligazionario può fare divertire quanto quello azionario LombardReport.com

Caiani: “Consulenza e decarbonizzazione per cavalcare la grande stabilizzazione”

Giunti ormai alla fine di un anno che ha deluso le attese, tutti gli investitori si chiedono cosa porterà in serbo il 2024. Specie considerando le molte incognite che ancora aleggiano sui mercati fina ...

Azioni, Oro,Value: recessione o meno, ecco gli scenari

Lo scenario di no landing potrebbe anch’esso indurre le banche centrali a commettere l’errore di aver battuto l’inflazione quando questa in realtà è scesa per fattori di normalizzazione piu’ che per ...