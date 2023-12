Avvocati | oggi l’esame Insegnanti | bando per trentamila | domande fino al 9 gennaio In calo gli aspiranti alla professione legale

Leggi su noinotizie

(Di martedì 12 dicembre 2023) I posti per docenti sono 20575 per la scuola secondaria e 9641 per la primaria. Un terzo dei posti per il sostegno. Presentazione delleal 9. Non c’è ancora l’ufficialità per altre quattordicimila assunzioni che il governo ha promesso. Si svolgenelle 22 corti d’appello italianeper l’abilitazioneforense. In Puglia dunque, a Bari ed a Lecce con numero diinrispetto al passato. Lecce, ad esempio, vede presentarsi 268 esaminandi a fronte dei 465 di due anni fa. In ambito nazionale poco meno di diecimilarispetto ai circa sedicimila dell’anno scorso. L'articolo. ...