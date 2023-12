Avvicinandoci al Natale ci avviciniamo anche al picco dei casi di influenza e Covid | due virus con sintomi molto simili e difficili da distinguere Fondamentale | in ogni caso | la vaccinazione per i fragili in entrambi i casi

Leggi su iodonna

(Di martedì 12 dicembre 2023) Aumentano idi corona, ma corre velocel’: a due settimane dal, la diffusione dicresce, pronti a segnare un nuovodiproprio verso la fine di dicembre. Un quadro che, in un momento di incontro e di socialità come quello delle feste, preoccupa gli esperti che ormai da giorni lanciano appelli invitando i cittadini al ritorno alla prudenza e, soprattutto, allaper “salvare” le festività in arrivo. ...