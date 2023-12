Avanti popolo | anticipazioni e ospiti della puntata del 12 dicembre 2023 su Rai 3

(Di martedì 12 dicembre 2023) Questa sera, martedì 12, su Rai 3 va in onda, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. Protagonista indiscussotrasmissione è ilrappresentato in studio da un pubblico di 100 persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo. Vediamo insieme lee glidi questa sera.Sanità e salute sono i temi al centrodi ...

"Avanti Popolo", alle 21.20 su Rai 3: ospiti e anticipazioni di martedì 12 dicembre

Sanità e salute sono i temi di apertura di "", il people show condotto da Nunzia De Girolamo, in onda martedì 12 dicembre alle 21.20 su Rai 3. Ne parlano Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e il professor Matteo ...

Avanti popolo, Nunzia De Girolamo punta ancora su Sigfrido Ranucci per rilanciare il programma Libero Magazine

Avanti Popolo, anticipazioni del 12 dicembre 2023: su Rai 3 si parla di sanità e violenza sulle donne Tag43

“Avanti Popolo”, alle 21.20 su Rai 3: ospiti e anticipazioni di martedì 12 dicembre

“Avanti Popolo”, il people show condotto da Nunzia De Girolamo, in onda martedì 12 dicembre alle 21.20 su Rai 3.

Riqualificazione piazza del Popolo a Savona, PD: “Un lavoro concreto per il rilancio”

Savona. “Ci ricordiamo sicuramente tutti come la zona di Piazza del Popolo fosse stata al centro delle discussioni in primo piano durante le elezioni comunali del 2021. Come molte altre forze politich ...