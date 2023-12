Auto | prezzi alle stelle per i box | la classifica delle città più care

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il problema dei parcheggi inè una realtà. I grandi centri urbani sono tappezzati di strisce comunali a pagamento all’aperto, così come di aree private dal costo dettato dal libero mercato. Lo spazio per parcheggiare i propri veicoli è a dir poco scarso, anche se si è in possesso di un tagliando per residenti. Ciò non dà garanzia di parcheggio, affatto. Le alternative esistono ma non sono le più facili da attuare. Da una parte c’è la totale rinuncia al proprio mezzo primario, optando per mezzi di trasporto pubblici o magari monopattino o bici elettrica. Ciò prevede però di vivere in unadall’adeguata rete metropolitana, in cui il traffico non sia tanto gravoso da mettere statisticamente a repentaglio la vita di chi viaggia su mezzi non potentemente motorizzati. Cos’altro fare, dunque? Acquistare un boxmagari. È forse ...