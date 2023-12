Attenzione ai QR code truffa | l’avviso della FTC negli Stati Uniti

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Parliamo di quishing, ovvero il phishing tramite QR, una tipologia che sempre di più si sta diffondendo e che ha spinto la Federal Trade Commission Usa ad avvertire i cittadini. Si tratta di un tipo diche, come vedremo nel corsogiornata di oggi, riguarda anche il nostro Paese (con la Polizia Postale che fornisce informazioni in merito) e che può risultare più insidiosa di altri tipi più conosciuti di phishing (come i link inviati via mail e via sms). L’allarme sulle truffe QRè stato diramato tramite un blog per i consumatori. LEGGI ANCHE >>> Come distinguere un messaggio di phishing da un messaggio di IT-alert Truffe QRdell’FTC I QRposizionati in maniera ingannevole possono costituire una...