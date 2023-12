Attacco informatico | albo pretorio | protocollo e sportello edilizio inaccessibile in molti comuni

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 12 dicembre 2023)ai sistemi in cloud della pubblica amministrazione:e pratiche edilizie inaccessibili in diversi. Da venerdì 8 dicembre Pa Digitale Spa è sottoed in particolare il fornitore di servizi in cloud Westpole Spa, che fornisce il sistema Urbi utilizzato dassimiin tutta Italia. I sistemi ...