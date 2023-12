Atreju | l’ospite misterioso è davvero “mister X” | sabato alle 12 15 arriva Elon Musk

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023) “Svelatodi #. Sic itur ad astra“. Così, con un tweet su X, Fratelli d’Italia conferma la presenza diad, la festa del partito al via a Castel Sant’Angelo dal 14 al 17 dicembre. Lo stesso patron di X e ad di Tesla, a un utente che su Twitter gli chiedeva della sua presenza alla kermesse di Fdi in Italia ha risposto con uno “yes”. Alla festa di12.15 Il nome di, insieme a quello del premier britannico Rishi Sunak, era stato indicato dai rumors come una delle possibili sorprese di, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia in programma a Castel Sant’Angelo dal 14 al 17 ...