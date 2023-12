Atletico Madrid | Simeone | 'Futuro in Italia? Avrò la possibilità di tornare | ne sono sicuro'

Simeone: 'Amo la Lazio, impossibile dimenticarla'

- Entrambe qualificate, entrambe a caccia del primo posto.e Lazio pronte a sfidarsi domani sera al Metropolitano. Un match importante per Diego Simeone , per sempre legato alla storia biancoceleste e pronto a ritrovare la sua ex squadra dopo ...

Atletico Madrid, Simeone non ha dubbi: "In futuro tornerò sicuramente a lavorare in Italia" TUTTO mercato WEB

Pronostico Atletico Madrid-Lazio, in palio solo il primo posto: le quote La Gazzetta dello Sport

In testa alla Liga c’è il Girona, squadra del fratello di Guardiola che incanta come il Barcellona di Pep

E già perché Real Madrid e Barcellona sono già sicure del primo posto nel loro girone di Champions League e a un Atletico Madrid, già qualificato, basterà un pareggio contro la Lazio per conquistare ...

Lazio, in Champions Sarri rilancia Vecino: da epurato a titolare

Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, la gara di domani sera tra Atletico Madrid e Lazio sarà quella del ritorno dal primo minuto di Matias Vecino. Da epurato a titolare il passo è breve: ...