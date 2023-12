Atletico Madrid-Lazio | Sarri in conferenza stampa | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Forse migliore condizione possibile per ladi giocare contro l’al Wanda Metropolitano non ce n’erano. Il passaggio del turno guadagnato dagli uomini dinella scorsa uscita contro il Celtic all’Olimpico ha fatto raccogliere consensi, abbracci ed un sospiro di sollievo. Ora il match in terra spagnola è decisivo per il primo posto del girone: inciso dio vittoria lasalirebbe al primo posto e quindi a comandare il raggruppamento. Il giorno prima del match sarà il momento per Mauriziodi parlare in, prevista per le 18.45. Lasarà in diretta esclusiva suStyle Channel, disponibile sulla piattaforma digitale del club ...