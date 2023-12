Atletica | Samuele Ceccarelli torna in gara | distanza spuria alle Merry Sprintmas prima di Natale

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023)rompe gli indugi e farà il proprio debutto stagionale già sabato 16 dicembre. Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor ha scelto Parma per la suauscita della nuova uscita agonistica: siamo a fine 2023, ma le gare prenatalizie sono a tutti gli effetti un antipasto di quello che accadrà nel nuovo anno solare. Il toscano ha scelto il meeting regionale, con un impegno sui 50 metri al coperto: primo turnoore 16.35 e finaleore 18.10. Il poliziotto lancerà la propria stagione invernale nello stesso impianto in cui un anno fa, quando non era ancora in auge e stava cercando di farsi spazio sul grande palcoscenico internazionale, corse in 5.81 (record italiano under 23 sulla). In terra emiliana ...