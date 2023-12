(Di martedì 12 dicembre 2023) Primo test della stagione invernale per il campione europeo al coperto dei 60 ROMA - Il campione europeo al coperto dei 60 metri, Samuele, sarà in pista16 dicembre anei 50 ...

Atletica: Ceccarelli sabato a Parma nei 50 del Merry Sprintmas 2023

Primo test della stagione invernale per il campione europeo al coperto dei 60 ROMA - Il campione europeo al coperto dei 60 metri, Samuele, sarà in pista sabato 16 dicembre a Parma nei 50 per un primo test di verifica del lavoro svolto. L'occasione è il meeting regionale Merry Sprintmas 2023, evento pre - natalizio organizzato ...

Atletica, il campione europeo Samuele Ceccarelli in gara a Parma La Repubblica

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Atletica: Ceccarelli sabato a Parma nei 50 del Merry Sprintmas 2023

Primo test della stagione invernale per il campione europeo al coperto dei 60 ROMA (ITALPRESS) - Il campione europeo al coperto dei 60 metri, Samuele Ceccarelli, sarà in pista sabato 16 dicembre a ...

Atletica, il campione europeo Samuele Ceccarelli in gara a Parma

Samuele Ceccarelli, campione europeo al coperto dei 60 metri, sarà in pista sabato 16 dicembre a Parma nei 50 metri, per un primo test di verifica del lavoro svolto.