Atena vs Prometeo? Una falsa alternativa tutta moderna nel sesto volume di Prometheica

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic – Pubblichiamo un estratto del saggio “Metafisica del superamento”, di Carlomanno Adinolfi, presente neldi, da oggi disponibile in libreria. “Metafisica del superamento” neldiUno degli schemi più frequenti che si usa per contrapporre il senso del limite alla metafisica dell’illimitato è quello di schierarecome simbolo del primo in opposizione asimbolo del secondo. Ma prima di vedere se effettivamentepossa essere schierato come nume dell’illimitato, è davvero corretto vedere una contrapposizione tra le due divinità? A ben vedere non si hanno tracce di alcuno scontro tra i due numi. Anzi, pare che il titano abbia addirittura assistito alla ...