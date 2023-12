Atalanta | Gasperini | “Muriel l’ha rifatto in allenamento Arabia? Vediamo tra 2 anni”

Leggi su notizie

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il tecnico ha parlato a Dazn due giorni dopo la vittoria in extremis con il Milan: “Luis in carriera poteva ambire a un top club mondiale. A Bergamo ho trovato l’ambiente ideale” Il pareggio nel finale e il nuovo sorpasso in extremis. Gian Piero, due giorni dopo, s’è goduto la vittoria contro il Milan nel salotto di Dazn, collegato da Bergamo. Beato in poltrona con ancora negli occhi lo splendido colpo di tacco di: “Ne ha fatto uno identico anche inoggi, per me è una delle reti più belle della storia dell’. Alla fine di una partita tosta, di tacco e decisiva per la vittoria”. Gian Pieroabbraccia Luisdopo il gol siglato al Milan (Ansa Foto) – Notizie.comIl colombiano ha abituato a grandissimi gol in carriera: “Un attaccante ...