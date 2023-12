Ardea | si fermano gli operatori ecologici | raccolta rifiuti a rischio? Le motivazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Braccia incrociate degliadil 12 dicembre. Fiadel, federazione italiana autonoma dipendenti enti locali, si fa portavoce delle problematiche principali della categoria e dei dipendenti di “L’igiene Urbana Revolution”, indicendo uno stop per i servizi diin tutto il Comune. Proseguono le rivendicazioni degliadche quest’oggi, 12 dicembre, hanno interrotto i servizi didopo anni di disagi e rimostranze inascoltate. Dai mancati pagamenti tra il 2018 e il 2021, all’assenza di tutele sul lavoro per prevenire i contagi da Covid-19 così come per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono tante le questioni per cui i dipendenti dell’azienda “L’igiene urbana revolution” hanno deciso ...