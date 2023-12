(Di martedì 12 dicembre 2023) La miniatura di 500 anni fa, acquisita nell’ambito del programma di accettazione sostitutiva, sarà esposta al Fitzwilliam Museum di Cambridge Uno dei più bei bronzi rinascimentali italiani mai realizzati, una miniatura di un’antica statua greca in marmo di, è statoin sostituzione di una tassa didi 10,5 milioni di

News su Apollo di bronzo rinascimentale donato alla nazione britannica per pagare le tasse di successione

Cento anni e sempre all'avanguardia: tanti auguri, liceo scientifico 'De Giorgi'

La cerimonia di apertura si svolgerà nel Teatro, a Lecce, in due distinti momenti. Si ... Nel 1929 venne inaugurato un busto inraffigurante lo scienziato, opera dello scultore Antonio ...

Nuove scoperte a San Casciano: dagli scavi emerge una statua di Apollo Avvenire

San Casciano dei Bagni, dall'acqua emerge un Apollo in marmo bianco LA NAZIONE

La testa bronzea di Apollo al centro di due progetti digitali

I due progetti prendono il nome di “Apollo 4.0”, promosso dalla Fondazione di Comunità ... la stabilizzazione del microclima dalla sala espositiva che accoglierà il bronzo, oltre allo sviluppo di un ...

Quali film di Tom Hanks hanno incassato di più La classifica

La classifica è imprevedibile, soprattutto considerando il primo posto - no, non parliamo né di Forrest Gump né di Cast Away.