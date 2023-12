(Di martedì 12 dicembre 2023) Una recente scoperta ha rivelato unadi Remote Code Execution (RCE) nel famoso framework di applicazioni web,2. Identificata come CVE-2023-50164, questa falla dipuò essere sfruttata per eseguire codice da remoto. Laè stata individuata all’interno della logica di “upload di … ?

News su Apache Struts 2 Vulnerabilità Critica di RCE – Patch di Sicurezza Necessaria

Apache fixed Critical RCE flaw CVE-2023-50164 in Struts 2 Security Affairs

New Critical RCE Vulnerability Discovered in Apache Struts 2 - Patch Now The Hacker News

New Critical RCE Vulnerability Discovered in Apache Struts 2 - Patch Now

Apache warns of a major flaw in Struts 2 web app framework (CVE-2023-50164) that could lead to remote code execution.

Apache Patches Critical RCE Vulnerability in Struts 2

Apache has addressed a critical-severity Struts 2 file upload vulnerability that could lead to remote code execution.