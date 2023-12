Anziano in bicicletta investito | gravi le condizioni

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il servizio di emergenza della ASL TSE è stato attivato oggi alle 11:08 a Sansepolcro in via Malatesta, dove un 86enne in biciletta è stato. L’ uomo è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro e le forze dell’ordine. L'articolo proviene da AREZZO NEWS - L'Ortica notizie pungenti.

Modena, giovedì l'ultimo saluto al vigile del fuoco Andrea Della Casa

... conducendo a mano la suaelettrica, a pochi passi da casa, nei pressi di Via Nonantolana. L'89enne era molto conosciuto anche per essere il vigile del fuoco in pensione piùdi ...

Ferrara, il ladro seriale ha più di 80 anni: trovate 56 biciclette nel suo appartamento il Resto del Carlino

Ladro ad oltre 80 anni: la polizia locale gli trova in casa 56 bici rubate FerraraToday

L'incidente è accaduto a pochi passi dalla casa dell'anziano, lungo via Nonantolana, nel tratto tra via del Lancillotto e via Crocetta ...

L’anziano girava per il centro sulla sua due ruote e una volta avvistata la bici non legata ‘oggetto del desiderio’ la prendeva e la portava via andando poi a recuperare la sua in un secondo momento.