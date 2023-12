Anziani raggirati in Rsa | arrestata paladina antimafia Contestato anche l’omicidio con dolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Unaprima con un’ammirazione (nel corso 2019) per il segretario leghista Matteo Salvini, oggi vice premier, poi per Giorgia Meloni, oggi presidente del Consiglio. Qualche selfie con Vittorio Sgarbi, un abbraccio con Leoluca Orlando. Tutto postato sui profili social. Da Palermo, dove aveva respinto le accuse di aver finto aggressioni per ottenere la scorta, era arrivata nel Lazio ed era diventata presidente dell’associazione “Laboratorio Una donna” e oggi Maricetta Tiritto, che denunciò l’attentato a don Coluccia, è statanell’ambito dell’indagine su una struttura di cohousing ad Ardea (Roma) che, secondo i pm di Velletri, sarebbe stata una Rsa priva di autorizzazioni. Le contestazioni, a vario titolo riguardano, cinque persone: omicidio coneventuale, circonvenzione d’incapace, ...