Anziana truffata di 4 300 euro da due giovani e un minorenne

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Levane, coordinati dalla Compagnia di San Giovanni Valdarno, hanno arrestato in flagranza un ragazzo ventenne e una ragazza ventiduenne di origine campana, insieme a un sedicenne. Questi si erano appena resi responsabili di una truffa ai danni di un’. Le modalità purtroppo sono sempre le stesse: l’signora viene contattata telefonicamente da un sedicente Carabiniere che la informa di un grave incidente stradale. Il figlio avrebbe investito una persona e potrebbe finire in carcere. Per evitare conseguenze penali, le viene richiesto di pagare l’avvocato che si trova già in Tribunale con il figlio, a cui aveva già anticipato 3.500. Di conseguenza, le viene chiesto di recuperare tutti i soldi che ha in casa, compresi oggetti in oro, da consegnare immediatamente a ...