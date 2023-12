Anticipazioni Uomini e Donne del 12 12 23 | Roberta Di Padua abbandona il programma | il motivo

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Si è appena conclusa una nuova registrazione di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato cosa è successo nella odierna registrazione di: Nella registrazione di oggiDiha lasciato la trasmissione (da sola) perché Alessandro Vicinanza ha accettato di uscire e conoscere Cristina Tenuta. Già nella registrazione di ieri,e Alessandro hanno avuto una discussione perché Alessandro ha espresso il desiderio di conoscere anche Cristina Tenuta. Il cavaliere ha mandato a Cristina dei palloncini in camerino, invitandola a prendere un caffè o un aperitivo. Cristina ha declinato l’invito perché non interessata ad Alessandro, ma anche per rispetto nei confronti di ...