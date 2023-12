Anticipazioni La Promessa 13 dicembre | la delusione di Lope

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 12 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelledel 13de Latenta di avvicinarsi a Maria e di dichiararsi, ma le cose non vanno come vorrebbe Ancora una volta Manuel pensa a Jana e nella puntata del 13cerca di capire dove sia la ragazza, chiedendo aiuto alla sorella, ma senza risultati. Dove eravamo rimasti Stanco di sentire parlare male dell’aviazione, Manuel decide di fa fare un giro al padre sul suo Aeroplano. L’uomo ne resta stupito. Catalina affronta Jimena, infatti non crede alla sua malattia. (adsbygoogle = ...