Anthony Pettis UFC | “Punk è pronto a prendersi il mondo!”

(Di martedì 12 dicembre 2023) In quel di Survivor Series è avvenuto uno dei ritorni piu’ attesi di sempre. CMè a casa! La stella di Chicago ieri notte in quel di RAW si è accasato nello show rosso e promette fuoco e fiamme per l’imminente futuro. Molti colleghi si sono congratulati con lui, anche, ex campione in UFC. Gli auguri “Eravamo in un’ esibizione la settimana prima del suo ritorno e non ha detto niente a nessuno. Posso dire che è un ragazzo umilissimo ed un grande worker. Ci siamo scambiati qualche messaggio, sono orgoglioso di lui, merita il meglio“.