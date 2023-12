Angelina Mango continua a collezionare successi e “Che t’o dico a fa’” ottiene il primo Disco di Platino

PREMIO PIGRO: 'UN FILM SU IVAN GRAZIANI DA GIRARE IN ABRUZZO'

Tra gli ospiti della serata Rita Pavone,e Filippo Graziani. 'Mi piace sottolineare come il Consiglio regionale, su mio impulso abbia votato una legge regionale che stabilisce l'...

Angelina Mango ad AstroClub: «Il fuoco che ho dentro» Cosmopolitan

Angelina Mango ricorda il padre nel nuovo singolo “Fila Indiana”: la canzone, il testo e il significato Radio Deejay

Angelina Mango: 'Che t’o dico a fa’ è certificato Disco di platino

Per la prima volta tra i big in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango raggiunge nuovi importanti traguardi: con oltre 16 milioni di stream e 20 milioni di view per il videocli ...

Quaresimale: un film su Ivan Graziani da girare anche a Teramo

L’Assessore regionale Pietro Quaresimale ha partecipato domenica 9 dicembre alla XXV edizione del Premio Pigro 2023 – Le donne di Ivan a Teramo. Tra gli ospiti della serata Rita Pavone, ...