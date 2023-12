Angelina Jolie | “So di poter contare sui miei figli”

Leggi su diredonna

(Di martedì 12 dicembre 2023)ha parlato del rapporto con i suoiin una recente intervista con il Wall Street Journal. Separata da Brad Pitt da ormai sette anni, l’attrice ha infatti confessato di non fare più molta vita sociale, e di preferire passare il tempo con i. “Sono le persone più vicine a me nella mia vita, e sono iamici più cari”, ha detto. “Siamo sette persone molto diverse, e questo è la nostra forza”. L’attrice è madre dei due gemelli Knox e Vivienne, di 15 anni, di Shiloh, 17, di Zahara, 18, Pax, 20, e Maddox, 22. Negli ultimi anni, l’attrice si è presa una pausa dai set cinematografici, scegliendo di recitare in soli cinque film. Una decisione presa anche per dare priorità alla sua famiglia. “Dovevamo guarire. Ci sono cose da cui dovevamo guarire”, ha detto, riferendosi al divorzio ...