Ancora incidenti sul lavoro | muore un ragazzo travolto da una lastra di cemento

(Di martedì 12 dicembre 2023) Cisal: “Vigilare e investire sui controlli e sulla sicurezza sul” Roma – «La settimana è iniziata con la triste notizia dell’ennesima vittima sul posto di. Ungiovanissimo a Milano è statoda unadiper motivida comprendere». Lo riferisce in una nota il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, dopo l’incidente di ieri mattina. «La sicurezza continua ad essere sottovalutata e a raccontarcelo sono i dati sugliche da anni risultano costanti e mai in calo in modo significativo – continua Cavallaro – una media di 80 vittime al mese sono inaccettabili. Occorre vigilaredi più ma soprattutto investire sui controlli e sulla ...