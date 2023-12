Amore | eros e Zodiaco | chi farà faville sotto le lenzuola

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023)e stelle: chistrage di cuori elenell'anno che verrà? L'oroscopo 2024 di TgCom24 propone un focus proprio su, relazioni e sentimenti mentre di avvicina il nuovo anno e fioccano le previsioni astrali per gli amanti del genere, da guardare sempre con un misto di curiosità e disincanto. Ecco una sintesi delle previsioni segni per segno sued. Buon 2024. ARIETE - Nel 2024, l'per gli Arieti sbloccherà nuove opportunità grazie a Plutone in Acquario, che favorirà incontri interessanti. Dal mese di maggio, Giove potenzierà le possibilità di socializzare per i single. Tuttavia, Lilith in Bilancia potrebbe portare un calo della libido e aumentare i rischi di tradimento nelle relazioni ...