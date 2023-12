Amici 23 | Rudy Zerbi richiama Ayle e Matthew per il compito a squadre | Non siete i Mozart e Beethoven della scuola VIDEO

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nel corso del daytime di oggi ad23,sono stati duramente ripresi dae Anna Pettinelli per il comportamento durante il

"Amici 2023", la crisi di Lil Jolie: "Rudy, ho paura di averti deluso"

Leggi Anche '2023': le puntate in pillole 'Ho i modi sbagliati ma io tengo troppo alla mia musica e alla ...ascolta e finito lo sfogo della ragazza le chiede come va. Dopodiché le spiega come ...

"Amici 2023", la crisi di Lil Jolie: "Rudy, ho paura di averti deluso" TGCOM

Amici 23, il crollo emotivo di Lil Jolie: "Rudy non crede in me, se vado a casa sono finita" Libero Magazine

Amici 23, Matthew e Ayle passano il limite: arriva il provvedimento

I due allievi di Amici 23 esagerano nei modi Come si è visto durante la puntata domenicale la squadra di Anna Pettinelli non è riuscita a fare un compito ...

Amici 23, Matthew e Ayle: che figuraccia! Ribellioni e sfuriate

I due allievi fanno una brutta figura quando abbandonano Martina e pretendono di avere ragione con i professori ...