Alvino contro Marocchi | “Ruffiano | non si scomoda Maradona per esaltare la Juve”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 dicembre 2023) Polemiche per dichiarazioniche evocaper elogiare difesa. Replica dura: “Come diceva Totò, signori si nasce”. Polemiche innescate dalle dichiarazioni di Giancarlo, che ha tirato in ballo Diego Armandoperla fase difensiva dellantus. Immediata e dura la replica del giornalista napoletano Carlo. Commentando la vittoria bianconera sul Napoli,ha affermato: “Anche se riporti in vita, fai fatica a passare dietro con questa”. Un commento quantomeno esagerato, che ha scatenato l’ira di. “Il mio post è dedicato a. Il grande Totò diceva che signori si ...