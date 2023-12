Altri Natali | tutto pronto al teatro IAV per il “Natale dell’uno con l’altro”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 dicembre 2023) “con” questo, il titolo della rassegna organizzata dalla X Eventi & Communication che va ad arricchire la già variegata e fitta rassegna“”promossa e finanziata dal Comune di Napoli e che rientra ad ampio spettro nel progetto “a Napoli 2023”, realizzato col finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli. “con”, sotto la direzione artistica di Veria Ponticiello propone tre spettacoli in versi, prosa e musica il cui fil rouge è il mare, luogo d’incontro e contaminazione ma anche di atroci tragedie. La trilogia narrerà idi chi, per necessità, è andato altrove, proiettandosi in un futuro distante senza perdere le proprie ...