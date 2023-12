Allora perché è fermo al 3 per cento? Lilli Gruber mette Calenda alle corde | è gelo su La7

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) "È una presa in giro". Carloesordisce così a Otto e Mezzo, dovelo incalza sulle Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera. Per il leader di Azione, "quando vai al governo hai la tentazione di dire che va tutto bene. La Meloni un anno fa all'opposizione diceva che l'Italia era fallita, un disastro. Adesso che è al governo dice che l'Italia, dopo un anno, va benissimo. Ovviamente non sta succedendo questo, quello che accade è che non si riesce a fare nulla". Critiche anche sul patto sui migranti: "L'accordo per l'Albania? Soloci sono le elezioni europee". Finita qui? Niente affatto, visto che l'europarlamentare punta il dito anche sul patto di Stabilità. A suo dire "ha vinto la Germania, la clausola voluta da loro comincia pero' nel 2027 e quindi Meloni dice 'dopo di me il diluvio'". ...