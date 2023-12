Alla Questura di Caserta insediati i nuovi dirigenti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sonodella Divisione Anticrimine, della Polizia Amministrativa e della Digos delladi. Nuovo responsabile della Divisione Anticrimine è il primo dirigente della Polizia di Stato Mario Grassia, già in servizio in questa provincia dal 2010 al 2012 come dirigente dell’Ufficio prevenzione generale dellae dal 2013 al 2014 a Casal di Principe presso la Sezione distaccata della Squadra Mobile. Dopo aver assunto incarichi in diversi uffici investigativi, anche di livello ministeriale, ha diretto, da ultimo, la Squadra Mobile di Foggia, dove è stato promossoqualifica superiore. Ha assunto l’incarico di dirigente della Divisione polizia amministrativa il primo dirigente della Polizia di ...