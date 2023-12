Alimentazione e sport | quante mandorle mangiare dopo l’allenamento

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 12 dicembre 2023) Lepossono fare fruttare al meglio i tuoi allenamenti, ma dovrai mangiarne la quantità giusta! Lesono un frutto spesso sottovalutato ma che dovrebbe in realtà essere presente in tutte le diete quotidiane. Queste perle di dolcezza e gusto non sono solo buone ma fanno anche bene, portando al corpo vitamine e grassi Questo articolo è stato pubblicato primanews.eu.