Alfredo-Rossella schiavi | dietro l' omicidio la crisi dei quotidiani Il caso

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 12 dicembre 2023) Avevano scelto la loro edicola-cartoleria per compiere il suicidio, poi tramutatosi in un, quello diCominotti per mano del maritoZenucchi. Quella aperta a Cremona e che era diventata una tana, dove la coppia dormiva, mangiava, lavorava. Anche se il lavoro non andava tanto bene: “Giornali non se ne vendono più”, si legge nelle carte che Affaritaliani.it ha potuto visionare. Segui su affaritaliani.it