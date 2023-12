Alexandre Cerdà Belda con «Rint’on-Music» | un’esperienza percettiva che oltrepassa la fruizione aurale divenendo polisensoriale ed olistica

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 12 dicembre 2023) «» diè un racconto immaginifico scritto dallaa e suonato dalle parole, un costrutto ritmico-armonico prepotentemente lirico che si specchia costantemente nell’arte dei sentimenti e nelle tante sfumature di colore che albergano nell’animo e nella mente degli uomini. // di Francesco Cataldo Verrina // La tuba, che ci riporta alla mente New Orleans o il Dixieland, è strumento poco usato nel jazz moderno, specie nei piccoli ensemble: Charles Mingus lo amava, così come adorava il clarinetto basso di Eric Dolphy, altro strumento poco consueto nel bop del dopoguerra. Se aggiungiamo anche il fatto cheusi il serpentone, ogni valutazione potrebbe disperdersi in molteplici ...