Alessandro Cristallini Campione Italiano Esordienti Judo FIJLKAM

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 12 dicembre 2023) Alle finali A1 competono solo i primi dieci atleti d’Italia per ciascuna categoria di peso e i primi sei classificati alle finali A2: l’accesso diretto diè stato possibile grazie al suo secondo posto nella ranking list nazionale della -60 kg.. Gara magistrale divincendo tutti e quattro gli incontri per ippon dimostrando grandi capacità e freddezza in gara. L’incontro toccante è stata la finale per aggiudicarsi l’oro con il forte atleta siciliano che era primo in ranking,con un gesto tecnico suo speciale dopo pochi secondi schiena l’avversario facendo un’altro ippon salendo così sul gradino più alto del podio. Immensa gioia da parte di tutto lo staff soprattutto per l’importante risultato raggiunto all’età di solo quattordici anni. La vittoria di ...