Alberto Scagni si risveglia dal coma | era stato massacrato dai compagni di cella

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Èto dalfarmacologico, il quarantaduenne condannato a 24 anni e 6 mesi di reclusione per l’omicidio della sorella Alice a Genova e che il 22 novembre scorso eradi botte in carcere.erapicchiato la sera del 22 novembre da due detenuti magrebini, suoidinel carcere di Valle Armea a Sanremo (Imperia).Leggi anche:è indopo l’aggressione in carcere Aperta una “finestra neurologica” Oggi il primario di Rianimazione di Asl 1 ha reso noto che è stata aperta una “finestra neurologica” che consiste nella momentanea interruzione della sedazione in ...