Alberelli di Natale al cioccolato | un modo simpatico per servire il dolce

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sono belli da vedere, quasi scenografici, deliziosi da mordere, facilissimi da realizzare, glidibrownies piaceranno ai bambini, sicuramente, ma anche gli adulti si lasceranno tentare dalla loro golosità e sprofonderanno nella loro soffice bontà! Credetemi, a vederli così sembrano inarrivabili, eppure realizzarli è di una semplicità disarmante! Volete conoscere il trucchetto segreto? Non servono stampini, neppure taglia biscotti, nessuna manualità in particolare, se non quella solita che siamo abituare ad utilizzare per mescolare l’impasto. Ciò di cui abbiamo bisogno è semplicemente una tortiera da 24 centimetri di diametro, un coltello e delle cannucce. Prima inforniamo la nostra preparazione sotto forma di torta, poi la tagliamo in 8 parti per ottenere altrettanti triangolini con la base arrotondata. Dividiamo in due le cannucce e ...