Al cinema più della metà delle opere sono realizzate con produttori esteri

(Di martedì 12 dicembre 2023) AGI - Dati in crescita per film e serie italiane, in particolare con le coproduzioni internazionali che ricoprono un ruolo fondamentale, risultando di fatto il primo motorecircolazione estera dei titoli audiovisivi italiani. Considerando, infatti, i valori medi relativi ai trienni 2017-2019 e 2020-2022, si registra un incremento del 51%insieme a, con un aumento significativo del numero di Paesi coinvolti in attività di questo tipo: 25 all'anno nel triennio 2020-2022, contro i 16 del triennio 2017-2020. Nel triennio 2020-2022 arriva a 103 milioni di euro il valore complessivo degli apporti(da parte diin posizione minoritaria e paritaria) per...