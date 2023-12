Airola | alla scuola di danza ‘Le Cygne’ arriva Alessandra Celentano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa macchina organizzativa è in moto: proseguono i momenti di formazione presso ladi‘Ledi, affiliata USAcli Benevento, con un evento voluto fortemente dal direttore Antonio Anzalone ed atteso in paese e nell’intera Valle Caudina. Per questo importante stage formativodirettamente dtrasmissione di ‘Amici di Maria De Filippi’, la Maître de Bellet al TeatroScala, al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale di Firenze. Figura particolarmente quotata nel mondo della, è divenuta popolare grazie al ruolo di insegnante che ricopre da ben oltre 18 anni nel programma di Canale 5 “Amici”. Il ...