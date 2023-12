AIR Campania | altri 11 bus nuovi per Avellino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa flotta aziendale di Airsi rinforza con ulteriori 11 autobus, che sono stati consegnati all’azienda regionale di trasporto pubblico nella giornata di ieri e andranno in servizio già da domani. I mezzi vanno a rinforzare il parco veicoli del bacino di. Si tratta di bus Iveco, modello Crossway da 12 metri, alimentati a gas naturale, quindi a basse emissioni. Equipaggiati di moderni sistemi di sicurezza, coniugano efficienza e comfort. I mezzi hanno una capienza di 67 passeggeri (51 i posti a sedere) e sono dotati di telecamere per la videosorveglianza e display per l’informazione all’utenza. Dei 111 bus della commessa Iveco, sono complessivamente 53 quelli che da novembre ad oggi sono stati consegnati alla società regionale di Tpl. Di questi 35 sono stati destinati ai servizi eserciti in provincia di ...