Ai bambini non piacciono più i giocattoli tradizionali? Hasbro annuncia nuovi licenziamenti | 900 in due anni

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il colosso Usa dihato 900nei prossimi due. La mossa del produttore di Transformers, My Little Pony e Monopoly arriva dopo che una prima serie di tagli dei costi, che non ha raggiunto gli obiettivi, ha fatto sapere l’azienda. «I venti contrari al mercato che avevamo previsto si sono rivelati più forti e persistenti del previsto», ha affermato il ceo...