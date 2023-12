Ai Act | le tecnologie pericolose bandite nella Ue ma vendute all’estero | la doppia morale che rischia di ritorcersi contro Bruxelles

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ci sono voluti due giorni e 36 ore di trattative per approvare il Regolamento europeo sull’Intelligenza artificiale, ma il risultato non è del tutto all’altezza delle aspettative. Soprattutto di quelle delle associazioni che da anni si battono per la protezione dei diritti fondamentali, considerati uno dei capisaldi del regolamento ma messi in alcuni casi da parte per favorire gli interessi delle aziende tech. È in questo quadro che si inserisce la decisione di Consiglio, Parlamento e Commissione (il cosiddetto trilogo) di non imporre un divieto sull’esportazione di quelleproibite all’interno dell’Unione europea e di lasciare maggiore possibilità di autoregolamentazione alle singole aziende. Come spiega Mher Hakobyan, analista di Amnesty Tech, il regolamento ha un approccio neutrale nei confronti delle singole, stabilendo quindi ...