Agricoltura | Mattarella | ' politica Ue garanzia per nostra produzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "In Costituzione viene definito l'interesse pubblico allo sviluppo razionale delle coltivazioni agricole, ritenuto degno di tutela. Vi era una sottolineata consapevolezza dei Costituenti della rilevanza della materia in discussione, al di là della naturale dialettica delle opinioni. La stessa problematica la ritroviamo, in seguito, affrontata nell'articolo 39 del Trattato istitutivo delle Comunità europee. Il Trattato di Roma del 1957, in sintonia con la Costituzione italiana, ne ricalca i temi, a dimostrazione dell'influenza dellaRepubblica, Paese fondatore, nell'ambito del processo di integrazione europea. Successivamente laagricola comune sarebbe stata a lungo -e continua ad essere- uno dei pilastri dell'Unione Europea eper la...