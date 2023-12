Agricoltura | Mattarella | ' cura della terra per nuova fase di progresso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "L'esercizio di una responsabilità sociale e ambientale riguarda in larga misura il sistema agricolo. Oltre 10 milioni di italiani vivono in aree rurali. La superficie agricola utilizzata vale il 40% di quella totale del nostro Paese. La Repubblica non può che incoraggiare l'esercizio di questa responsabilità di '', cogliendo l'occasione di farne unadi". Lo ha affermato il PresidenteRepubblica, Sergio, intervenendo all'Assemblea di Conf. "Nulla come l'impresa agricola -ha ricordato il Capo dello Stato- richiama e attua il secondo comma dell'articolo 41"Costituzione "sulla finalità sociale e ambientale dell'attività ...