Agricola | nuovo tassello nella storia di famiglia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Udine – Abbiamo incontrato S.A. il Principe Christian, che abbiamo avuto il piacere di averlo già intervistato altre volte presso l’ Archivio di Udine, Altezza; sappiamo che lei sta portando avanti un dialogo tra la nobiltà del passato e quella del presente, si vero, tramite l’istituzione della Aristocratica dell’Europa Orientale con dei convegni ormai di carattere internazionale dove si parla di nobiltà, di storicità, di nobiltà dei sentimenti con beneficenza verso il prossimo, ect., ogni nostro Membro d’Onore o Delegato può invitare le persone che vogliono collaborare in un percorso nobile e sociale, non solo quindi, nobili di rango o per discendenza, ma anche nobili di animo anche perché vogliamo rappresentare il NOI e non l’ IO. Noi tutti abbiamo una discendenza, siamo frutti di un grande albero, un grande mosaico dove noi, genitori di oggi e i nostri ...